Com a volta de Keirrison, Coritiba encara o Figueirense para iniciar reação

Por isso, o técnico Ney Franco decidiu mexer na equipe. As principais novidades serão o retorno do atacante Keirrison e do lateral-direito Norberto, que não foram nem relacionados na derrota para o São Paulo. O primeiro não entra em campo pelo Coritiba há dois meses e meio. O último jogo foi em 3 de maio na final do Campeonato Paranaense, quando o time perdeu para o Operário.

"Na semana passada optei por não levá-lo ao jogo com o São Paulo para ele realmente ter esse ciclo com essa comissão técnica que chegou. Forçamos o trabalho com bola e ele correspondeu muito bem e emocionalmente está muito preparado", comentou Ney Franco.

O volante João Paulo e o meia-atacante Esquerdinha também devem ganhar chance no time. Além disso, o treinador não poderá contar com o zagueiro Leandro Silva e com o lateral-esquerdo João Paulo, ambos suspensos. Entram, respectivamente, Walisson e o volante Ivan. "O Ivan é um atleta que já atuou nessa posição, na Portuguesa e até mesmo aqui. Optamos por dar essa semana treinamento a ele nessa condição", justificou o técnico.