Com a volta de Maicon, Muricy relaciona 19 jogadores no São Paulo

SÃO PAULO - Com a volta de Maicon, suspenso na rodada passada, Muricy Ramalho relacionou 19 jogadores para o jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, sábado, no Morumbi, pelo Brasileirão. Sem problemas de lesão ou punição, o treinador terá sete desfalques, todos convocados para defender seleções.

O lateral-esquerdo Alvaro Pereira vai defender o Uruguai na Copa do Mundo e só voltará ao time paulista em julho. Reinaldo deverá ser seu substituto nesta última rodada do Brasileirão antes do recesso do Mundial.

Os demais cinco jogadores vão defender os times de base da seleção brasileira. O zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-direito Auro, o meia Lucas Evangelista e o atacante Ademilson jogam na seleção olímpica no Torneio de Toulon, na França. Boschilia e Ewandro estão reunidos à seleção sub-20 na Panda Cup, na China.

Neste sábado, o São Paulo deve entrar em campo com Rogério Ceni; Douglas, Lucão, Antonio Carlos e Reinaldo; Souza, Maicon e Ganso; Osvaldo, Pato e Luis Fabiano.

Confira a lista de relacionados no São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis;

Laterais: Reinaldo, Douglas e Luis Ricardo;

Zagueiros: Antonio Carlos, Paulo Miranda, Edson Silva e Lucão;

Volantes: Souza, Denilson, Hudson e João Schmidt;

Meias: Paulo Henrique Ganso e Maicon;

Atacantes: Luis Fabiano, Alexandre Pato, Osvaldo e Pabon.