Com a volta de Muricy, São Paulo tenta não tropeçar no Morumbi

Capaz de vencer equipes da parte de cima da classificação, como Cruzeiro, Internacional e Grêmio, mas também de perder pontos importantes para equipes que lutam para não cair, como Chapecoense, Criciúma e Coritiba, o São Paulo jogará contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, às 19h30, para dar fim aos tropeços que afastaram o time do título do Campeonato Brasileiro.

A novidade será Muricy Ramalho, que voltará ao banco de reservas após se recuperar de uma arritmia cardíaca. O time, no entanto, não terá Kaká e Souza, que estão com a seleção brasileira, e sofre com outros sete desfalques. Mas isso não incomoda os atletas, que reforçam a necessidade de vitória.

"Nossa obrigação é vencer todos os jogos, mas sabemos que esse será difícil. É um jogo importante para a gente chegar à segunda colocação. Estamos preparados e cientes do que temos de fazer", diz Paulo Miranda, que vai atuar como zagueiro, ao lado de Antônio Carlos, recuperado de lesão.

A principal dúvida na equipe é se Maicon começará jogando no lugar de Kaká ou se Muricy colocará Osvaldo, a fim de ter velocidade pelos lados do campo. Mesmo diante das dificuldades, e com dez pontos a menos do que o líder Cruzeiro, o São Paulo ainda mantém um discurso otimista no Brasileirão.

"É difícil acreditar que o Cruzeiro vai ter tropeços em três ou quatro jogos, mas, enquanto houver chances matemáticas de título, temos de acreditar, e faremos isso até a última rodada se for preciso", afirma o volante Hudson, que deixa a lateral para Auro e volta à sua posição original, na cabeça de área.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Auro, Paulo Miranda, Antônio Carlos e Michel Bastos; Denilson, Hudson, Maicon (Osvaldo) e Ganso; Pato e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho.

ATLÉTICO-PR: Weverton; Sueliton, Cleberson, Gustavo e Natanael; João Paulo, Hernani e Marcos Guilherme; Bady (Mosquito), Marcelo e Cléo. Técnico: Claudinei Oliveira.

Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA).

Local: Morumbi, em São Paulo.

Horário: 19h30.

Na TV: Pay-per-view.