Com a volta de Renato Gaúcho, Grêmio treina sem cinco titulares antes da final

Ausente do treinamento da última quinta-feira por conta de compromissos profissionais em São Paulo, o técnico Renato Gaúcho voltou a Porto Alegre nesta sexta e comandou o Grêmio sem cinco jogadores considerados titulares no penúltimo treinamento antes da decisão do Campeonato Gaúcho contra o Brasil de Pelotas neste domingo, às 16 horas, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).

O zagueiro Kannemann, o lateral-esquerdo Bruno Cortez, o meia Ramiro e os atacantes Everton e Jael não participaram do trabalho técnico em campo reduzido na Arena Grêmio e apenas correram em volta do gramado. Nenhum deles, entretanto, preocupa para o duelo final.

Procurado pelo Flamengo e ainda sem definir o seu futuro, Renato Gaúcho não esboçou os 11 titulares que estarão em campo em Pelotas, mas a tendência é de que não faça mudanças na equipe que goleou o adversário por 4 a 0 no primeiro jogo da final do Estadual. Assim, o time tricolor deve estar escalado para o jogo decisivo com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Luan e Everton; Jael.

Um dos líderes do elenco, o zagueiro Pedro Geromel garantiu que a grande vantagem a favor do Grêmio não acomodará a equipe. "Nosso grupo já é experiente o suficiente para ter os pés nos chão e manter a humildade. Sabemos que temos a vantagem, mas não estamos acomodados", garantiu.

O Grêmio faz a última atividade antes da final na manhã deste sábado no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O início do trabalho será fechado para a imprensa. Pela excelente vantagem que abriu com o placar elástico no jogo em casa, o time tricolor pode até perder por três gols que volta a conquistar o Estadual desde de 2010.