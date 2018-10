Com a volta de Sornoza, Flu encara Atlético-MG para esquecer derrota em clássico

Depois da dura derrota para o Flamengo por 3 a 0, tudo o que o Fluminense mais quer é buscar uma vitória para esquecer o clássico da rodada passada. Para tanto, o técnico Marcelo Oliveira conta com o retorno de Sornoza para o duelo contra o Atlético-MG, às 16 horas deste domingo, no Engenhão, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O meio-campista treinou apenas alguns dias da semana, a partir de quinta-feira, porque estava servindo a seleção do Equador. Mas, mesmo sem ter treinado com o restante do time na maior parte do tempo, ele deve dar maior agressividade ao time nesta rodada.

"Nós vamos ter que chegar mais e o Sornoza é um jogador qualificado, de seleção, de grande técnica e que chega bem lá na frente. Ele pode definir o jogo num lance de habilidade, num chute de longe ou mesmo numa bola parada", elogiou Oliveira para não deixar dúvidas sobre a necessidade do time contar com o craque. Ele serviu a seleção equatoriana nos amistosos contra Omã e Catar, atuando 60 minutos e vestindo a camisa 10.

Na sexta-feira, após o treino no CT da Barra da Tijuca, Marcelo Oliveira voltou a pedir muita atenção dos jogadores na marcação. Elogiou a habilidade do time mineiro e o comparou, inclusive, ao Flamengo. "É um time técnico, que troca a bola com facilidade e, por isso, pensamos em propor o jogo para não sofrer pressão. Não podemos levar gols bobos, porque depois fica difícil compensar lá no ataque", declarou.

Outra mudança é a volta do lateral Léo, que cumpriu suspensão e entra no lugar de Mateus Norton. No meio-campo, com a entrada de Sornoza, Marcos Júnior fica como opção no banco de reservas.