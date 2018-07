Com Abel Braga ameaçado, Fluminense encara Grêmio Abel Braga é campeão brasileiro. Abel Braga tem história e identificação com o Fluminense. Mas nada disso vai servir para segurá-lo como técnico tricolor em caso de mais uma derrota do time no Campeonato Brasileiro. No auge de uma série de quatro derrotas, a equipe das Laranjeiras visita o Grêmio, em sua arena, em Porto Alegre, às 16 horas, pela nona rodada, com a missão de se recuperar na competição e evitar a demissão de seu comandante.