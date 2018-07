Com acesso em São Paulo, Red Bull Brasil projeta voos mais altos no País

SÃO PAULO - Foram seis anos buscando a primeira divisão do Campeonato Paulista, três deles na Série A-2 do Estadual. Nos últimos anos, a vaga escapou na última rodada, mas nesta temporada a história mudou e com uma rodada de antecedência a equipe do Red Bull Brasil conquistou o objetivo proposto no ano de sua fundação, em 2007: disputar a primeira divisão do campeonato estadual. Trata-se de mais um clube-empresa que deixa para trás tradicionais rivais dessa corrida.

Com o acesso, o objetivo deixou de ser regional e agora torna-se nacional. A equipe sediada em Campinas busca repetir o feito de suas coirmãs no exterior, como a Red Bull dos EUA, que tem o francês Thierry Henry em campo. A empresa ainda possui clubes na Alemanha e Áustria. São clubes-irmãos que trocam informações e conhecimento constantemente entre seus gestores. Há, inclusive, a possibilidade de trocar de jogadores.

No Brasil, a equipe aposta alta. No comando, Thiago Scuro é o diretor de futebol. Ele foi responsável por levar o Audax à elite estadual no último ano, revelar grandes jogadores como Paulinho, volante do Tottenham, e Juninho, lateral-esquerdo do Palmeiras. Agora, o dirigente espera continuar o trabalho com uma base forte e preparada para os desafios, auxiliados por grande estrutura do Centro de Formação de Atletas (CFA) do clube.

"O Red Bull Brasil é mais do que uma equipe profissional. Temos um trabalho de alto nível na formação de atletas, participando das principais competições do País com a base e com compromissos internacionais que nos darão a oportunidade de enfrentar times como Real Madrid, Liverpool e Bayer de Munique, nas categorias que ainda precisam se preparar para o profissional", diz. Com a Copa Paulista como principal desafio para o segundo semestre, o Red Bull Brasil espera conquistar vaga na Copa do Brasil do ano que vem e estrear em 2015 em torneios nacionais. Para isso, a equipe precisa ser campeã do torneio realizado após a Copa do Mundo. E não será nada fácil.

A equipe de Campinas renovou com metade do elenco que disputou o acesso regional e pretende subir alguns garotos para completar o time que entrará em campo na Copa Paulista. Aliados a experiência de Fabiano Eller, bicampeão da Libertadores pelo Internacional, o clube acredita na formação de jogadores como o segredo para o sucesso. Através do Centro de Formação de Atletas, o clube consegue alojar mais de 150 pessoas, entre as categorias Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e comissão técnica e prepara cada vez mais os garotos para grandes jogos que fará no Paulistão 2015.

O alto nível de organização, gestão administrativa e técnica são alguns critérios que permeiam os valores dos clubes-empresa. Mas, diferente do último caso de sucesso na região sudeste, quando o Audax alcançou a primeira divisão estadual no Rio de Janeiro e em São Paulo para vender a operação, passando do Pão de Açucar para o Bradesco, a Red Bull, que investe e administra 100% das equipes que levam seu nome, está só no início do processo de construção de marca no futebol brasileiro.

"A paixão pelo esporte e alta performance é o que move a Red Bull. Queremos trazer para o futebol os mesmos valores pelos quais já somos reconhecidos em outras modalidades. Sandro Dias, Cacá Bueno e Sebastian Vettel levaram a marca Red Bull para o patamar mais alto, em seus esportes, após um trabalho de longo prazo. Esse é o nosso DNA e objetivo para os próximos anos", finaliza Scuro.