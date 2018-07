Com acesso garantido, Ponte já pensa em manter elenco

Com o acesso à elite do Campeonato Brasileiro já garantido, o foco da Ponte Preta agora é o título da Série B. A diretoria, contudo, não deixa de lado o planejamento para a próxima temporada. O objetivo é manter boa parte dos jogadores e, principalmente, a comissão técnica comandada por Guto Ferreira.

O gerente de futebol do clube, Gustavo Bueno, deixou claro qual é a intenção da diretoria para a próxima temporada. "Em um primeiro momento, é manter o Guto Ferreira e a comissão técnica, bem como ajustar a permanência de uma base do time atual", revelou o dirigente.

Recentemente, alguns jogadores demonstraram interesse em permanecer na Ponte para a próxima temporada, como os volantes Fernando Bob e Juninho, ambos titulares absolutos. No entanto, eles estão emprestados por Fluminense e Atlético-PR, respectivamente, e tudo depende de uma negociação com os clubes.

Enquanto a diretoria já pensa em 2015, Guto Ferreira foca no jogo contra o Joinville, sábado, no interior catarinense. Os dois times estão na disputa direta pelo título da Série B. A Ponte lidera o campeonato com 67 pontos, com apenas um de vantagem sobre o rival adversário.