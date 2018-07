Com Adriano de titular, Corinthians encara São Caetano Adriano tem pela frente um novo, e talvez último, recomeço jogando no Corinthians. Depois de muito tempo afastado do time para entrar em forma, o atacante estará em campo neste sábado diante do São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, às 16h20, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.