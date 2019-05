Com Adriano e Dinenno na mira, São Paulo espera fechar elenco de 2019

O São Paulo espera fechar seu elenco para o restante de 2019 durante a janela de transferências do meio da temporada, quando os campeonatos estarão paralisados por conta da disputa da Copa América. Na visão da comissão técnica, as chegadas do lateral Adriano e do centroavante Juan Dinenno resolveriam as carências do grupo. Ambos foram pedidos por Cuca.

Adriano pode atuar nas duas laterais e chegaria para ser a principal opção pela direita. Atualmente, o volante Hudson tem atuado mais pelo setor, e Igor Vinícius é a outra alternativa. Bruno Peres está emprestado pela Roma (ITA), mas não tem sido utilizado e deve ser devolvido no meio deste ano.

Aos 34 anos, Adriano ficará livre no mercado em junho, quando termina seu contrato com o Besiktas (TUR). Apesar disso, a sua contratação não é considerada fácil por conta dos valores envolvidos em luvas e salários, além de possíveis concorrentes.

Dinenno, por sua vez, resolveria a principal carência do elenco tricolor. Após as últimas partidas, Cuca e os próprios jogadores admitiram a falta de um centroavante de área. Pablo passou por cirurgia e só voltará no segundo semestre, e Pato não é considerado um "camisa 9".

Aos 24 anos, Dinenno está emprestado pelo Racing (ARG) ao Deportivo Cali (COL), que deve exercer a prioridade de compra. O clube colombiano avalia repassar o centroavante argentino ao São Paulo, e as partes já conversaram sobre valores.

Além dos reforços, o São Paulo pretende enxugar o elenco. A comissão técnica quais jogadores não devem ser utilizados para liberá-los para empréstimos. Atualmente, o grupo conta com 36 atletas.