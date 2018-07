Com Adriano, Roma derrota líder Milan no San Siro

Com a vitória, a Roma alcançou os 29 pontos e se aproximou dos primeiros colocados da tabela - Napoli, vice-líder, Lazio e Juventus somam 30. O Milan, que viu a rival Inter de Milão faturar o título do Mundial de Clubes mais cedo, segue na liderança isolada, com 36 pontos.

O Milan entrou em campo neste sábado com Robinho e Ibrahimovic, que tiveram atuação apagada em toda a partida. O meia Pirlo sofreu uma lesão no início e precisou deixar o campo mais cedo, ainda no primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho entrou somente aos 40 minutos da etapa final e pouco pôde fazer pelo time da casa.

Mesmo com essas limitações, o Milan jogou melhor no primeiro tempo e gerou as melhores oportunidades de gol. Robinho e Ibrahimovic criaram boas chances de gol, mas não conseguiram converter.

A Roma, que contou com Adriano na equipe titular, só equilibrou o jogo no final do primeiro tempo. E chegou ao gol aos 24 minutos da segunda etapa em um lance de sorte. Após cruzamento rasteiro da direita, o zagueiro Abate tentou desviar o chute e acabou batendo em cima de Borriello. A bola rebateu no atacante e morreu no fundo das redes, definindo a vitória dos visitantes.

Mais cedo neste sábado, o Cesena, do goleiro Diego Cavalieri, bateu o Cagliari por 1 a 0, em casa, e subiu uma posição na tabela, para 18.º, ainda dentro da zona de rebaixamento. Cotado para defender o Fluminense em 2011, o ex-jogador do Palmeiras não ficou nem no banco de reservas.