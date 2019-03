Com África do Sul, Copa Africana tem suas 24 seleções classificadas à fase final

A Copa Africana de Nações definiu neste domingo, com a realização dos últimos sete jogos pelas Eliminatórias, as cinco seleções restantes que garantiram vaga na fase final da competição, que será realizada em junho e julho deste ano no Egito. O destaque foi a África do Sul, que organizou a Copa do Mundo de 2010, classificada com a vitória por 2 a 1 em um confronto direto contra a Líbia.

No duelo disputado no estádio Taïeb Mhiri, em Sfax, na Tunísia - onde a Líbia mandou o jogo -, o herói da classificação sul-africana foi Percy Tau, atacante do Brighton, que fez os dois gols do triunfo. Ele marcou aos 5 minutos do segundo tempo, viu Benali igualar em uma cobrança de pênalti aos 21 e decidiu mais uma vez aos 24.

Com 12 pontos, a África do Sul terminou o Grupo E na segunda colocação, só atrás da Nigéria - fez 13 ao vencer Seychelles por 3 a 1, em casa, na última sexta-feira. A Líbia, que precisava ganhar para se classificar, ficou em terceiro com sete pontos.

Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos classificaram-se para a Copa Africana de Nações. O torneio deste ano será a 32.ª edição da competição, que tem o Egito como o maior vencedor (sete títulos) e Camarões como o atual campeão.

Os 24 países garantidos são: África do Sul, República Democrática do Congo, Zimbábue, Benin, Tanzânia, Costa do Marfim, Camarões, Senegal, Madagáscar, Marrocos, Argélia, Nigéria, Guiné, Mauritânia, Tunísia, Egito, Uganda, Angola, Guiné-Bissau, Namíbia, Gana, Quênia, Mali e Burundi.