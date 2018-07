Com Airton e Fernandes poupados, Jair Ventura esboça Botafogo para jogo no Sul

O técnico Jair Ventura começou a esboçar o Botafogo para o duelo contra o Atlético Paranaense, na próxima segunda-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No trabalho tático realizado nesta quarta, no entanto, ele não contou com o volante Airton nem com o meia Fernandes, que treinaram em separado.

Como se recuperaram recentemente de lesões musculares, os dois fizeram um trabalho específico de fortalecimento muscular. Quem também treinou com eles foi o atacante Canales, que passou os últimos cinco dias no Chile resolvendo problemas particulares. Os três devem ser relacionados para o próximo duelo.

O time titular treinou com Bruno Silva, que cumpriu suspensão na última rodada, na vaga de Fernandes e Gegê no lugar de Airton. A formação principal contou com: Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Gegê e Camilo; Neilton e Sassá.

Após o treino, o lateral-direito Luis Ricardo comemorou o bom momento da equipe que vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão. Os resultados tiraram o Botafogo da zona de rebaixamento e levaram para o 13.º lugar, com 26 pontos. "Isso nos dá moral dentro da competição e pretendemos buscar mais uma vitória. Claro que não vamos vencer todas, mas temos que ter esse pensamento. Jogamos num clube grande como o Botafogo e não podemos pensar diferente", comentou.