Com ajuda argentina, Brasil garante uma vaga no Mundial Sub-20

Com uma ajuda de uma velha rival, a seleção brasileira sub-20 garantiu uma vaga no Mundial da categoria, que será realizado na Nova Zelândia entre os meses de maio e junho deste ano. No primeiro jogo da quarta e penúltima rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, o Brasil goleou o Peru por 5 a 0. Na sequência, precisava de um tropeço do Paraguai e ele veio na derrota para a Argentina por 3 a 0.

Com sete pontos, o time brasileiro comandado pelo técnico Alexandre Gallo não pode mais ser alcançado por Paraguai, que ficou com um, e Peru, sem pontuar. Para o Mundial, a Conmebol tem direito a quatro vagas e, assim, elas já estão preenchidas. Além do Brasil, se classificaram Argentina, Uruguai e Colômbia.

O grande destaque da partida foi novamente Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madri, Diego Simeone. O atacante marcou dois gols e chegou a 9 na competição, liderando de forma isolada a artilharia. Além disso, ele perdeu um pênalti, que foi sofrido por Martínez em meio a uma jogada individual espetacular. Rolón, que acabaria expulso no fim do jogo, também balançou a rede para a seleção argentina.