Com ajuda brasileira, PSG vence o Bastia e segue tranquilo no Francês O Paris Saint-Germain contou com ajuda brasileira para conseguir mais uma vitória no Campeonato Francês e manter-se nadando de braçadas na liderança da competição. O volante Thiago Motta e o lateral Maxwell marcaram nesta sexta-feira e garantiram o triunfo por 2 a 0 diante do Bastia, na capital do país, pela abertura da 20.ª rodada.