Com ajuda de gol contra, Barcelona bate Sporting fora; Juventus ganha 1ª

Com uma ajuda preciosa da defesa do Sporting, o Barcelona venceu mais uma na Liga dos Campeões e disparou na liderança do Grupo D. Jogando em Lisboa, o time espanhol venceu os anfitriões por 1 a 0, graças a um gol contra marcado por Coates no segundo tempo. Pela mesma chave, a Juventus venceu a primeira, após ser surpreendida pelo Barça na estreia.

+ Com gols de Neymar e Cavani, PSG arrasa o Bayern em seu primeiro grande teste

Na capital portuguesa, a torcida do Sporting não perdeu a oportunidade de ter Cristiano Ronaldo em sua história para provocar o rival espanhol. Antes do jogo, torcedores receberam o ônibus do Barça aos gritos de "Cristiano Ronaldo".

Durante a partida, os fãs exibiram mosaico com a imagem do atacante do Real Madrid, com os dizeres "o melhor do mundo". O objetivo era atingir Messi, derrotado pelo rival nas últimas eleições de melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo surgiu para o futebol mundial no clube de Lisboa.

Apesar das provocações, o Barcelona saiu de campo com o triunfo que o levou aos seis pontos, na primeira colocação do Grupo D. Juventus e Sporting têm três pontos cada, enquanto o Olympiacos segue sem pontuar na chave até agora.

Com Paulinho no banco de reservas, após ser titular no fim de semana, o Barcelona entrou em campo com Busquets, Rakitic e Sergi Roberto compondo o meio-campo. Iniesta jogou mais avançado, surpreendendo o rival ao alinhar o trio de ataque com Lionel Messi e Luis Suárez.

Com esta formação, o time catalão não teve problemas para dominar o Sporting no primeiro tempo, principalmente no meio-campo. Foram até 71% de posse de bola para os visitantes. O domínio, contudo, resultou em poucas boas chances de gol.

A primeira surgiu aos 9, quando Messi cobrou falta com perigo e quase abriu o placar. Aos 27, o mesmo argentino e Suárez tiveram oportunidades em sequência. Nove minutos depois, Piqué e Suárez também criaram boa chance de gol, sem sucesso.

Sem efetividade no ataque, o Barça contou com uma ajuda do Sporting para abrir o placar, no começo do segundo tempo. Logo aos 3, Messi cobrou falta na área. A bola desviou no meio do caminho, acertou a cabeça de Suárez, rebateu em Coates e entrou no gol defendido por Rui Patrício.

Atrás no placar, o Sporting passou a arriscar mais no ataque e criou duas boas chances. Aos 25, Bruno Fernandes bateu cara a cara com Ter Stegen, mas o goleiro do Barça fez grande defesa. Aos 33 foi a vez de William Carvalho desperdiçar outra boa oportunidade, ao bater para fora, quase da marca do pênalti.

O brasileiro Paulinho entrou em campo aos 34 minutos, mas não conseguiu dar novo fôlego ao ataque espanhol. Depois dos 20, o time visitante abdicou de atacar, satisfeito com a vantagem pequena no marcador.

JUVENTUS TAMBÉM VENCE

Jogando em Turim, o time da casa sofreu contra o Olympiacos até a entrada de Gonzalo Higuaín em campo, aos 25 minutos do segundo tempo. Poupado pelo treinador na etapa inicial, o argentino mudou a história do jogo ao abrir o placar nove minutos após entrar em campo.

Mario Mandzukic anotou o segundo gol dos anfitriões, aos 35 minutos, assegurando a primeira vitória dos atuais vice-campeões nesta edição da competição. Na estreia, a equipe italiana havia sido batida por 3 a 0 pelo Barcelona, há duas semanas. Na próxima rodada, a Juventus vai enfrentar o Sporting, novamente em casa, no dia 18 de outubro.