Com ajuda de Lucas, PSG vence outra e lidera no Campeonato Francês

PARIS - Lucas ainda não conseguiu marcar o primeiro gol pelo Paris Saint-Germain, mas ajudou em mais uma vitória do seu novo clube. Novamente como titular, ele teve boa atuação e viu o líder do Campeonato Francês ganhar do Bastia por 3 a 1, em jogo nesta sexta-feira, no Parque dos Príncipes, que marcou a abertura da 24ª rodada.

Mesmo depois de ter defendido a seleção brasileira no segundo tempo do amistoso contra a Inglaterra, na última quarta-feira, em Londres, Lucas foi escalado como titular pelo técnico Carlo Ancelotti nesta sexta. E não decepcionou, ajudando o PSG a chegar aos 51 pontos, agora com seis de vantagem sobre o segundo colocado Lyon.

Jogando em casa, o PSG saiu na frente com o gol de Menez aos 11 minutos do segundo tempo. O segundo gol teve participação direta de Lucas, que sofreu pênalti após jogada individual - a falta foi fora da área, mas o árbitro errou na marcação. Ibrahimovic cobrou aos 26 e fez seu 21º gol no campeonato, cada vez mais artilheiro.

Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Francês - tem 26 pontos -, o Bastia ainda descontou com Wahbi Khazri aos 38 minutos. Mas o PSG, já sem Lucas, que foi substituído no final da partida, conseguiu marcar novamente. Foi aos 44, com o argentino Lavezzi, definindo a vitória por 3 a 1 no Estádio Parque dos Príncipes.