Com ajuda de um Messi inspirado, Argentina vence e se classifica

A Argentina irá a Santa Fé no sábado para a partida pelas quartas de final após ficar com a segunda colocação no Grupo A do torneio continental contra o segundo colocado do Grupo C, enquanto a Colômbia, que terminou em primeiro na chave dos anfitriões, jogará em Córdoba contra o melhor terceiro colocado entre os três grupos da competição.

O atacante Sergio Aguero colocou a Argentina na frente na última finalização do primeiro tempo, aproveitando um rebote.

Aguero fez o segundo aos oito minutos da etapa final após receber passe de Messi. Aguero é agora artilheiro da Copa América com três gols.

Com Messi achando mais espaços e dando passes precisos para os atacantes, o terceiro gol veio de uma combinação do melhor do mundo com Angel di María aos 19 minutos.

A Argentina ainda não teve um pênalti marcado a seu favor quando Gonzalo Higuaín foi puxado por um defensor costarriquenho.