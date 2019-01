Com ajuda do goleiro rival, Internacional começa o Campeonato Gaúcho com vitória

Com um time repleto de novidades por conta da decisão do técnico Odair Hellmann de revezar titulares e reservas nas primeiras partida da temporada, o Internacional venceu o São Luiz por 1 a 0, neste domingo, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Graças a uma falha do goleiro Carlão no final do jogo ao não segurar um chute de fora da área de Emerson Santos.

O início da partida foi um tanto quanto inusitado por conta de um princípio de incêndio em uma bateria de fogos de artifício que estava dentro do gramado, na linha de fundo. Marcão, atacante do time da casa, foi quem agiu para controlar as labaredas.

Em jogo fraco tecnicamente, o Internacional sentiu falta de um time entrosado. A equipe de Porto Alegre iniciou a partida no campo do São Luiz, pressionando com jogadas individuais e lançamentos de Sarrafiori. Pedro Lucas quase marcou para os visitantes. Após o susto inicial, os mandantes ficaram mais confiante e começaram a atacar mais, apesar das dificuldades técnicas.

A partida foi decidida apenas no segundo tempo. Aos 37 minutos, Emerson Santos abriu o placar para o Internacional. O zagueiro avançou pela direita e chutou com força da intermediária. O goleiro Carlão tentou defender, mas falhou e a bola foi para o fundo do gol. Pouco depois, o autor do gol sentiu dores no tornozelo direito e saiu do gramado. Além do defensor, os laterais Uendel e Bruno José saíram lesionados.

Na segunda rodada, o Internacional recebe o Pelotas no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quinta-feira. O São Luiz recebe Caxias, novamente no estádio 19 de Outubro, na quarta.