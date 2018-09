Com ajuda do 'morrinho artilheiro', Atlético-GO bate Oeste e entra no G4 da Série B

Com a ajuda do "morrinho artilheiro", o Atlético-GO derrotou o Oeste por 2 a 1 nesta sexta-feira, na Arena Barueri, e se manteve na briga pelo acesso na Série B. Ainda no primeiro tempo, Daniel Borges recuou rasteiro para Tadeu, mas a bola quicou em um buraco e tirou o goleiro da jogada. Marcinho descontou logo em seguida, mas Renato Kayser deu a vitória para o time de Goiânia.

A segunda vitória consecutiva deixa o Atlético-GO com 43 pontos e terminando a rodada na zona de acesso. Já o Oeste completou três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate. O clube tem 34 pontos e já começa a se preocupar com o rebaixamento.

Em confronto aberto, o Atlético-GO criou a primeira oportunidade de perigo com 13 minutos de bola rolando. Jonathan recebeu de Renato Kayser, entrou em velocidade na grande área e tentou devolver para o meio, mas jogou nas mãos de Tadeu. Na sequência, em resposta, Pedrinho recebeu na frente e deixou com Marcinho, que soltou uma bomba, exigindo boa defesa do goleiro Jefferson.

O gol saiu com a ajuda da falha do gramado. A marcação do Oeste ganhou pelo alto no meio de campo e passou para Daniel Borges. O lateral-direito, pressionado, resolveu recuar para Tadeu. A bola foi em linha reta. No momento em que o goleiro tentou chutar, foi enganado pelo morrinho, furou e a bola morreu nas redes aos 31 minutos.

Mesmo com a falha, o Oeste não se intimidou dentro de casa e conseguiu a resposta logo na sequência. Com 33 minutos, começou uma jogada pela esquerda, trabalhou o contra-ataque em velocidade e encontrou Marcinho pelo meio. Ele dominou, ajeitou o corpo e pegou bonito na bola, mandando no cantinho de Jefferson, que não teve a menor chance.

Na etapa final, com apenas seis minutos, Zé Love poderia ter virado o placar. O experiente camisa 18 recebeu pela esquerda e bateu firme, mas Jefferson conseguiu jogar para a linha de fundo. Na sequência, Pedro Bambu também quis arriscar para o Atlético-GO, o goleiro Tadeu deu rebote e a bola sobrou no pé de Renato Kayser, que só escorou para o fundo das redes, deixando os goianos novamente em vantagem.

Na frente do placar mais uma vez, o Atlético-GO não quis mais dar brecha para o azar. O time passou a controlar a posse de bola e passou a se arriscar menos. Já o Oeste subiu as linhas de marcação buscando acertar uma pressão na saída de bola para tentar novamente o empate. Com 34, João Paulo recebeu de Júlio César e tocou na saída de Tadeu, mas a bola caprichosamente tocou a trave e não entrou.

Os dois times voltam a campo só no dia 15 de setembro, sábado. No estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Atlético-GO faz o clássico com o Goiás, às 19 horas, enquanto o Oeste recebe a Ponte Preta novamente na Arena Barueri, às 21 horas, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 X 2 ATLÉTICO-GO

OESTE - Tadeu; Daniel Borges, Patrick, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Betinho, Marcinho e Mazinho (Zé Eduardo); Marciel (Léo Castro), Pedrinho (Luquinhas) e Raphael Luz. Técnico: Roberto Cavalo.

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Mascarenhas; Pedro Bambu, Rômulo e João Paulo (Denílson); Júlio César (Lucas Rocha), Renato Kayser (Tomas Bastos) e André Luís. Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Daniel Borges (contra), aos 31, e Marcinho, aos 33 minutos do primeiro tempo. Renato Kaysar, aos 8 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

CARTÕES AMARELOS - Betinho, Raphael Luz e Zé Eduardo (Oeste); Rômulo, Tomas Bastos, Júlio César, Gilvan e João Paulo (Atlético-GO).

PÚBLICO - 883 torcedores.

RENDA - R$ 5.580,00.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).