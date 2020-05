Com ajuda remota de Renato, Grêmio faz treino físico em 'raias'

Ainda sem previsão sobre quando serão realizados os trabalhos com bola, o elenco do Grêmio deu sequência aos treinos físicos nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, com os jogadores divididos em seis grupos, sendo que três fizeram atividades no período da manhã e os outros três à tarde.

As sessões foram realizadas a partir das 9h, 9h30, 10h, 14h, 14h30 e 15h, com os jogadores chegando a cada cinco minutos. Essa é apenas uma das medidas para evitar a propagação do coronavírus. E os atletas fizeram exercícios aeróbicos, divididos em "raias", para manter o distanciamento.

O dia também foi de celebração do aniversário de 25 anos do meio-campista Thaciano, ainda que à distância. "Meu sentimento é de felicidade, por estar completando mais uma estação e estar onde as pessoas gostam de mim. Estou muito feliz de retornar às atividades e ver todo o esforço que o Clube tem feito na preparação para nos receber e essa estrutura que está nos proporcionado, isso é de total felicidade", disse.

Os trabalhos seguem sem a presença do meia-atacante Diego Souza, que testou positivo para o coronavírus, e também de Renato Gaúcho, que continua no Rio, pois faz parte do grupo de risco à covid-19 por ter passado recentemente por cirurgias cardíacas.

Com isso, as atividades seguem sendo comandadas por Alexandre Mendes. O auxiliar técnico explicou que o contato com o treinador é constante, com busca por atualizações e detalhes dos trabalhos. Assim, ajuda remotamente na preparação dos treinos.

"Eu falo com o Renato pelo menos três vezes na semana, não só sobre os treinamentos, mas pela nossa amizade. É importante que ele tenha direcionado toda a maneira que temos que nos adequar ao trabalho, nos colocarmos em relação aos jogadores. Ele procura saber de cada jogador, é muito rígido e estamos sempre o atualizando, até quando a gente aumenta a intensidade ou inova qualquer tipo de trabalho. A participação dele é importante também no sentido de organização. Ele procura organizar, interagir com o Departamento Médico e os profissionais que estão trabalhando diretamente com os jogadores para buscar o melhor para cada um", disse.

O auxiliar gremista também apontou que o foco dos treinamentos vem sendo recuperar o condicionamento físico dos atletas. "Avalio da melhor maneira possível. Temos que viabilizar ao máximo para os atletas, para que não percam o condicionamento. Nós fizemos as testagens e estavam em nível razoável, claro que vai melhorar. O atleta que trabalha com nível de excelência precisa estar em atividade, da forma que for. Principalmente quando tem um profissional, da qualidade que nós temos aqui, para orientá-los. Está sendo benéfico e, com certeza, teremos ganhos, mais à frente, em relação a esse trabalho", afirmou.