Com Alckmin, Nobre e Modesto Roma participam de campanha contra racismo Em encontro com o governador Geraldo Alckmin, os presidentes do Palmeiras, Paulo Nobre, e do Santos, Modesto Roma Júnior, reforçaram nesta sexta-feira, às vésperas das finais do Paulistão, a campanha contra o racismo promovida pela Federação Paulista de Futebol e pelo governo estadual.