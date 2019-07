Com Alecsandro, CSA busca reagir no Brasileirão diante do Corinthians

O CSA vai enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16 horas, no Itaquerão, com uma grande novidade que chegou ao clube durante a pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa América: o atacante Alecsandro. O atleta deixou o São Bento para ser a principal contratação do time na temporada. Ele formará dupla ofensiva com o também veterano Ricardo Bueno, outro ex-palmeirense.

"O Alecsandro é um jogador experiente, rodado, que sabe fazer gol, conhece muito bem o adversário que vamos enfrentar. Tenho a certeza de que vai nos ajudar muito durante esta caminhada", afirmou Argel Fucks.

O técnico Argel Fucks vai levar até o último minuto uma dúvida sobre Naldo. Com dores no joelho, o jogador foi poupado durante a semana e chegou a ser substituído por Jean Cléber, que teve seu nome regularizado no BID da CBF na última quinta-feira.

O treinador, porém, rejeitou fazer mistério em cima da escalação para enfrentar o Corinthians. "Não vai fugir daquilo que apresentamos ao longo da semana. Eu não fecho o treino justamente para não gerar dúvidas. Não é a escalação que ganha jogo e sim o trabalho. Vamos enfrentar um adversário difícil, mas temos totais condições de conquistar a vitória", finalizou.

Vindo de três derrotas consecutivas, o CSA tem apenas seis pontos na tabela de classificação. A vitória é vista como essencial para iniciar um novo momento na briga contra o descenso.