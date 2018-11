Com Alemanha rebaixada na Liga das Nações, Löw admite ano 'decepcionante'

A Alemanha entra em campo diante da Holanda nesta segunda-feira, em casa, apenas para cumprir tabela pela última rodada da Liga das Nações. Afinal, o time de Joachim Löw já tem selado o último lugar do Grupo 1 da Liga A e, consequentemente, o rebaixamento para a segunda divisão do torneio, completando um ano para ser esquecido para a seleção.

"É uma pena que não tenhamos mais o que fazer na Liga das Nações. Agora, nós precisamos aprender as lições corretas deste ano decepcionante e tomar as medidas apropriadas. O resultado de amanhã é importante", declarou Löw neste domingo.

Com apenas um ponto nas primeiras três rodadas, a Alemanha não pode mais alcançar a Holanda, segunda colocada, com seis, que luta para ultrapassar a França, líder com sete. Depois do título mundial em 2014, no Brasil, e da Copa das Confederações de 2017, a seleção caiu na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia e, agora, completa a temporada com o rebaixamento.

Em busca de evolução para o ano que vem, Löw fez uma avaliação dos problemas técnicos da Alemanha. "Nós vimos na Copa do Mundo que faltou ímpeto e instinto matador. Não conseguimos levar a bola à frente o suficiente e precisamos ser mais determinados de frente para o gol", avaliou.

Apesar da necessidade de mudanças, Löw explicou que não fará uma revolução no elenco da seleção para 2019, por ainda confiar nos principais lideres da seleção. "Toni Kroos ainda é um líder absoluto no campo, Thomas Müller e Mats Hummels trazem energia, da qual os jovens jogadores se beneficiam. É algo imenso se começarmos a fazer mudanças", apontou.