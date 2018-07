Com Alex no time, titulares do Inter goleiam em coletivo

O técnico Abel Braga indicou, nesta quinta-feira, que vai escalar Alex no lugar de Aránguiz para enfrentar o Bahia, sábado à noite, em Salvador, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O chileno está com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e será submetido a tratamento conservador (sem necessidade de cirurgia) para poder voltar a atuar.

No treino coletivo desta quinta-feira no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, Abel Braga escalou Alex entre os titulares, recuando Wellington para jogar um pouco mais recuado. Assim, o time ficou com: Dida; Wellington Silva, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Wellington, D'Alessandro, Alex e Alan Patrick; Rafael Moura.

O centroavante foi o destaque da atividade, marcando quatro gols na goleada por 6 a 0 dos titulares sobre os reservas. D'Alessandro, que voltou a treinar após extrair um siso, e Alan Patrick, com um gol cada, também anotaram.