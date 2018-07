Com alguns desfalques, Luxemburgo testa mudanças no Flamengo

A ausência dos jogadores Luiz Antônio, envolvido em uma investigação policial, e Cáceres, que está suspenso, obrigou o técnico Vanderlei Luxemburgo a promover novidades no time do Flamengo. Durante um treino coletivo, realizado nesta quarta-feira, o técnico colocou os volantes Marcio Araújo e Recife entre os titulares, indicando que pode utilizá-los contra o Coritiba, no domingo.

O Flamengo ainda ganhou mais uma preocupação durante a atividade. O atacante Paulinho, que trabalhava entre os titulares, sentiu dores na coxa esquerda e deixou o treinamento antes do fim. Em seu lugar entrou Eduardo da Silva, autor do gol da vitória sobre o Sport, no último domingo.

O dia também contou com uma notícia positiva. O zagueiro Samir treinou com bola pela primeira vez desde que começou a se recuperar de uma contusão na coxa, há um mês. O defensor participou de uma atividade técnica em campo reduzido, e não demonstrou sentir dores.

O jogo contra o Coritiba será um confronto direto. O Rubro-Negro tem 13 pontos e ocupa a 19ª colocação, enquanto o time paranaense está na lanterna, com 12, o que torna a partida ainda mais decisiva para o futuro dos dois clubes no Brasileirão.