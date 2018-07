Com alguns titulares, Fluminense joga contra o Olaria

RIO - Depois da folga na primeira rodada, quando os reservas passaram com facilidade pelo Nova Iguaçu, alguns titulares do Fluminense vão voltar ao batente na partida contra o Olaria, nesta quinta-feira, 19h30, na segunda rodada do Campeonato Carioca. Com o intuito de dar ritmo a eles para o clássico de domingo contra o Botafogo, o técnico Abel Braga vai mandar a campo Bruno, Edinho, Jean e Thiago Neves.

O objetivo do treinador tricolor é retornar gradativamente com os titulares antes da estreia na Copa Libertadores, no próximo dia 13, contra o Caracas, na Venezuela. Até lá, Abel Braga vai promovendo um rodízio com os suplentes. A equipe só deverá ter sua formação tida como ideal no Estadual no confronto contra os rivais.

Alguns dos principais nomes do elenco continuam a se dedicar à preparação física e praticamente não realizaram treinos técnicos e táticos até o momento. Caso de Fred, que mais uma vez ficou na academia das Laranjeiras enquanto que os demais companheiros participavam da última atividade antes da partida contra o Olaria.

Fred e os demais titulares que não foram selecionados para o jogo pelo Campeonato Carioca puderam ficar em casa na noite desta quarta e assistir ao embate entre LDU e Grêmio, em Quito, pela Copa Libertadores. Do confronto sairá o último integrante do Grupo 8 do torneio, onde está o Fluminense. O jogo da volta será na semana que vem, em Porto Alegre.

"A LDU tem a força da altitude e um bom time. Já o Grêmio entra com grande elenco, um grande treinador e também com a força de seu novo estádio. Não tem escolha. Seja quem for o vencedor deste duelo será um adversário complicado lá na frente", comentou Fred.