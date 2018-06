Com Alison inspirado, Mirassol vira sobre o Red Bull Brasil no Troféu do Interior

O Mirassol levou um susto no final do primeiro tempo, mas contou com uma tarde inspirada do atacante Alison para vencer o Red Bull Brasil por 3 a 1, neste sábado à tarde, no estádio José Maria de Campos Maia, para estrear com o pé direito no Troféu do Interior, a disputa de "consolação" para eliminados na primeira fase do Campeonato Paulista.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Paulista

+ Na estreia de Aguirre, São Paulo perde para o São Caetano nas quartas do Paulistão

O resultado positivo coloca o Mirassol na liderança do Grupo 1, que tem ainda São Bento e Ferroviária. Já o Red Bull Brasil abriu campanha nesta disputa da competição sem pontuar pelo Grupo 2. Vale lembrar que os líderes de cada chave fazem a final e o campeão ganha R$ 360 mil de premiação, além de vaga na Copa do Brasil de 2019.

Jogando em casa, o Mirassol começou a partida esboçando uma pressão no Red Bull Brasil, que conseguiu equilibrar o duelo a partir dos 20 minutos. Antes, Júlio César fez pelo menos duas grandes defesas em finalizações de Jesiel e Luis Oyama. No entanto, quem balançou as redes foi o adversário de Campinas. Aos 40 minutos, Edmilson recebeu dentro da área e só tirou do alcance do goleiro.

Logo aos 14 minutos do segundo tempo, Alison aproveitou sobra após cobrança de escanteio e deixou tudo igual. A virada do Mirassol veio aos 24 minutos, quando Xuxa converteu pênalti sofrido por André Luis. Em busca do empate, o Red Bull Brasil deu espaço para o contra-ataque e os donos da casa fecharam o placar novamente com Alison, aos 34 minutos.

O Mirassol volta a campo na próxima quarta-feira contra a Ponte Preta, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, enquanto o Red Bull Brasil recebe o São Bento na terça-feira, às 18 horas, também no Majestoso. Os jogos são válidos pela segunda rodada do Troféu do Interior.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 3 x 1 RED BULL BRASIL

MIRASSOL: Ygor Vinhas; Danilo Boza, Jesiel, Edson Silva e Willian Simões (Guilherme Castilho); Léo Baiano, Luís Oyama, Douglas Baggio (Gilsinho) e Xuxa (Riccielli); André Luís e Alison. Técnico: Moisés Egert.

RED BULL BRASIL: Julio César; Nininho (Thiago), Ewerton Páscoa, Tiago Alves e Breno Lopes; André Castro, Doriva e Eder Luis (Deivid); Thomaz (Aguilar), Claudinho e Edmilson. Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS: Éder Luis, aos 38 minutos do primeiro tempo; Alison, aos 14 e 33, e Xuxa, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Adriano de Assis Miranda.

CARTÕES AMARELOS: Edson Silva (Mirassol); Doriva, Ewerton Páscoa e Thiago (Red Bull Brasil).

RENDA: R$ 38.248,00.

PÚBLICO: 4.798 presentes.

LOCAL: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).