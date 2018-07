Com Alisson e Arrascaeta, Paulo Bento divulga relacionados do Cruzeiro O técnico Paulo Bento relacionou 23 jogadores do Cruzeiro para o duelo contra o Grêmio neste domingo, às 19 horas, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades são os retornos dos jogadores que estavam suspensos, além da presença do atacante Alisson e do meia uruguaio Arrascaeta.