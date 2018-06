Com Alisson e Madson, Grêmio divulga relacionados para duelo contra o Caxias

Após empatar na estreia do Campeonato Gaúcho, o Grêmio encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o jogo deste sábado, contra o Caxias, diante de sua torcida, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Estadual. E definiu a lista de relacionados para o confronto.

As novidades ficam por conta do lateral-direito Madson e do meia-atacante Alisson, que estão na lista e podem estrear com a camisa do clube gaúcho. Por outro lado, os zagueiros Anderson e Paulo Miranda desfalcam o time. O primeiro sofreu um entorse no joelho e o segundo, reforço para esta temporada, foi expulso na estreia e, por isso, cumpre suspensão automática.

O restante da lista dos relacionados ainda é formada por jovens jogadores, muitos que ainda têm idade para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e que jogaram a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro.

A primeira parte do último treinamento antes da partida foi fechada para a imprensa. Quando os jornalistas entraram, o técnico César Bueno, recém-promovido à comissão permanente do clube e responsável por comandar a equipe B, neste início do Campeonato Gaúcho, promoveu um treino recreativo, o tradicional rachão.

O time principal do Grêmio se reapresentou, após as férias, somente nesta quinta-feira par dar início à pré-temporada. Jogadores e o técnico Renato Gaúcho começaram o ano somente nesta quinta por causa da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, o que atrasou as férias do elenco e da comissão técnica.

Confira a lista dos jogadores relacionados no Grêmio:

Goleiros: Brenno e Bruno Grassi;

Laterais: Guilherme Guedes, Leonardo Gomes e Madson;

Zagueiros: Mendonça e Ruan;

Meio-campistas: Balbino, Jean Pyerre, Lima, Matheus Henrique, Patrick, Rodrigo Ancheta e Thaciano;

Atacantes: Alisson, Lucas Poletto, Pepê, Isaque e Tilica.