Com Alisson e Manoel, Cruzeiro divulga relacionados para duelo contra Atlético-PR

O Cruzeiro divulgou neste sábado a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Atlético Paranaense, marcado para este domingo, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade é o atacante Alisson, que deve ficar no banco de reservas.

Com dores musculares, o atacante foi poupado do último jogo contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, que terminou empatado por 2 a 2. Apesar de não ter participado do treino deste sábado, na Toca da Raposa, o zagueiro Manoel está na lista de relacionados e foi confirmado entre os titulares.

O volante argentino Lucas Romero, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, e o zagueiro reserva Digão, com dores no joelho, são os desfalques. No lugar de Romero, o técnico Mano Menezes confirmou que escalará Lucas Silva.

Relacionado pela primeira vez para a partida contra o Palmeiras, o jovem atacante Jonata, que foi um dos destaques da conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20, permanece entre os relacionados para o duelo contra o Atlético Paranaense.

Confira a relação dos jogadores relacionados do Cruzeiro:

Goleiros - Fábio e Rafael

Laterais - Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Galhardo

Zagueiros - Arthur, Manoel e Murilo

Meias - Arrascaeta, Elber, Henrique, Lucas Silva, Nonoca, Messidoro, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes - Alisson, Rafael Marques e Jonata