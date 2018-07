Com altos preços, ainda restam 8 mil ingressos para Brasil x Argentina

Nem mesmo o fato de ser um dos maiores clássicos do mundo e de ser a chance de ver o duelo entre Neymar e Messi no campo deverá garantir casa totalmente cheia no Mineirão nesta quinta-feira. Na manhã desta quinta-feira ainda restavam cerca de oito mil ingressos para o jogo, que começa às 21h45 e será válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Era possível até mesmo encontrar alguns bilhetes para os setores mais "baratos".

O alto valor das entradas é a provável explicação. O tíquete mais em conta, para assistir ao jogo na arquibancada atrás do gol, está custando R$ 200, e há ainda uma taxa de serviço de RS 30 para a aquisição do bilhete via internet. O valor dessa taxa aumenta conforme aumenta o custo do ingresso. Quem quiser assistir o confronto de uma região mais central do estádio e próxima ao gramado terá de desembolsar R$ 650 e ainda pagar a taxa de R$ 97,50. Assim, o bilhete sai por R$ 747,50.

A carga total de ingressos colocada à venda é de 62 mil lugares. Caso todas as entradas sejam vendidas, existe a chance de Brasil x Argentina estabelecer um novo recorde de renda no futebol brasileiro. A marca atual pertence ao Atlético-MG, que na final da Libertadores de 2013, contra o Olímpia, arrecadou R$ 14.176.000,00, também no Mineirão. O público pagante na ocasião foi de 56.557 torcedores. O valor médio do tíquete para aquele jogo saiu por R$ 250.