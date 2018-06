Com ameaça de corte, Espanha convoca mais dois jogadores para treinos e amistoso

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) comunicou nesta quarta-feira que o zagueiro Jesús Vallejo e o meio-campista Rodri vão integrar a delegação da seleção espanhola que vai viajar à Rússia e disputar um amistoso contra a Tunísia neste sábado, em Krasnodar, na Rússia.

Durante os treinamentos comandados pelo técnico Julen Lopetegui, a dupla vai concorrer a uma possível vaga no elenco de 23 jogadores que disputará a Copa do Mundo, caso o lateral-direito Daniel Carvajal, do Real Madrid, seja cortado.

Carvajal sofreu uma lesão muscular no músculo posterior da coxa direita durante a final da última edição da Liga dos Campeões da Europa, disputada em 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia. O atleta foi substituído aos 36 minutos do primeiro tempo e acompanhou do banco a construção da vitória por 3 a 1 do Real Madrid sobre o Liverpool.

A Espanha vai estrear no Mundial contra Portugal, no dia 15 de junho, no Estádio Olímpico de Fisht, em Sochi. A segunda partida dos espanhóis no Grupo B vai ser contra o Irã, no dia 20, e a última será contra o Marrocos, no dia 25.