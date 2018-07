Com amidalite, Cássio e Willians desfalcam Corinthians em treino

O goleiro Cássio e o volante Willians foram desfalques no treino do Corinthians nesta quinta-feira, em preparação para o jogo contra a Chapecoense, no sábado, pelo Brasileirão. A dupla ficou de fora por causa de uma amidalite e deve ser reserva na partida a ser disputada no Itaquerão, em São Paulo.

Além dos dois, o lateral-esquerdo Guilherme Arana também ficou de fora das atividades do dia porque foi submetido a exames de rotina. Sem contar com o trio, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou treino coletivo, no qual esboçou a mesma formação da atividade de quarta, sem Cássio e Willians na equipe titular.

O time foi escalado com Walter; Fagner, Vilson, Pedro Henrique e Uendel; Camacho; Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone; Romero. A equipe reserva contou com Matheus Vidotto; Léo Príncipe, Léo Santos, Balbuena e Marciel; Jean, Cristian e Warian; Lucca, Rildo e Gustavo.

Provável titular no jogo de sábado, o zagueiro Pedro Henrique revelou preocupação do treinador com o sistema defensivo do Corinthians. "O professor Oswaldo conversou com nós sobre o sistema, hoje [quinta] acertou no treino detalhes em que vínhamos pecando. Acredito que daqui para frente vamos corrigir. O trabalho do dia a dia é que conserta para a gente não tomar mais esses gols bobos que vem tomando", afirmou.

A preocupação se deve às últimas atuações da Chapecoense. Na quarta, o time catarinense se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana, confirmando o bom momento na temporada.

"Esperamos um time forte e competitivo, porque eles vêm dando trabalho para muitos clubes. Ninguém teve facilidade contra eles, que vêm fechadinhos, jogam por uma bola. Temos que saber lidar com essa situação. Quem joga na Chapecoense tem qualidade, tem que respeitar, Bruno Rangel, Hyoran, que esteve conosco na base", alertou o defensor.