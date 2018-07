Com amidalite, Douglas desfalca o Grêmio neste sábado A fase do Grêmio não está mesmo boa. Apenas na 14.ª colocação do Campeonato Brasileiro, com uma vitória nos últimos oito jogos, a equipe tem sido muito criticada pela sua torcida. A falta de opções no elenco tem preocupado o técnico Julinho Camargo, que para este sábado, diante do Flamengo, às 18h30, no Engenhão, terá mais um problema: o meia Douglas, vetado pelo departamento médico.