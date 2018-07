Com amidalite, Vidal não treina e vira dúvida na Juventus

De acordo com a Juventus, ainda não é certa a volta do jogador chileno aos treinos nesta terça. "Sua disponibilidade para o treino de terça ainda será avaliada pela manhã", informou o clube.

O problema médico de Vidal preocupa porque ele desfalcou o time em janeiro em razão justamente de uma amidalite. Desfalque em um jogo do Campeonato Italiano, ele chegou a ser internado em uma clínica para se recuperar do problema físico. A preocupação também se deve em razão do desfalque certo do francês Paul Pogba, lesionado, e da irregularidade do meia Andrea Pirlo.

O time italiano entrará em campo na quarta-feira em vantagem por ter vencido o jogo de ida pelo placar de 1 a 0, em Turim. Um empate na casa do Monaco garante a Juventus na semifinal da Liga dos Campeões.