Com Anderson Martins, Dorival Junior tem sete opções para zaga tricolor

O zagueiro Anderson Martins, que será apresentado hoje pelo São Paulo, fez ontem seu primeiro treino com o restante do elenco tricolor. Ele já tinha trabalhado no Reffis do clube, ao lado de Diego Souza e Cueva, que também iniciam suas atividades da pré-temporada, e Morato, que se recupera de cirurgia.

+ Diego Souza exalta história do São Paulo e torce por chegada de Scarpa

Já integrado ao grupo de Dorival Junior, ele será o sétimo zagueiro à disposição do treinador para 2018. Além dele, o São Paulo já tem os atuais titulares Rodrigo Caio e Arboleda, e também Bruno Alves, Aderllan e Rony, recém promovido da base. Militão, zagueiro de origem, também é opção, mas vem sendo utilizado na lateral-direita.

“Com muito trabalho, construiremos um grupo vencedor”, avalia o novo reforço defensivo. “E sei que isso acontecerá aqui. Para ter um time vitorioso, temos que ter uma mentalidade vencedora. Juntaremos as nossas forças em busca do melhor para o São Paulo. O elenco conta com jogadores experientes e jovens que subiram da base com muita vontade. O clube está no caminho certo. Desejo e almejo títulos aqui.”

No treino de ontem, o atleta treinou normalmente, com bola, em atividade que envolvia triangulações, finalizações e jogadas de articulação com o setor ofensivo. “Estou muito feliz de poder chegar ao São Paulo, porque o clube tem uma linda história e uma mentalidade vencedora”, diz o zagueiro. “Sei da grandeza do São Paulo, quero fazer parte de um grupo vitorioso e por isso aceitei o convite. Quero corresponder as expectativas e trabalharei firme em busca dos nossos objetivos.”