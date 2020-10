Com ânimo renovado, Internacional tenta manter o embalo diante do Athletico-PR

O Internacional entrou em campo diante do Bragantino com jejum de cinco jogos sem ganhar. Fez 2 a 0, desencantou e renovou o ânimo. Neste domingo, às 20h30, tenta chegar à quinta partida sem perder. Contra o Athletico-PR, a meta é ganhar a segunda seguida para embalar na briga pelo topo da tabela.

Se os três empates seguidos antes do duelo com o Bragantino incomodavam, agora eles dão corpo à série de quatro partidas sem derrotas. Somar mais um resultado positivo significa caminhar forte na luta para recuperar a liderança, em disputa direta com o Atlético-MG.

Eduardo Coudet não terá o volante Edenilson, suspenso. Mas conta com a fase excelente do artilheiro Thiago Galhardo para ampliar a "freguesia" diante dos paranaenses atuando no Beira-Rio.

No estádio, são 14 derrotas coloradas, 11 empates e somente uma derrota. O revés aconteceu no último confronto e foi bastante doloroso. O 2 a 1 valeu pela final da Copa do Brasil e garantiu o título aos visitantes.

Esquecer o resultado amargo e impor o jogo ofensivo que fez o Inter liderar o Brasileirão por seis rodadas é a ordem. E, se o jogo apertar, joga a bola em Thiago Galhardo. O atacante já balançou as redes adversárias 12 vezes no Brasileirão e está marcando de todo jeito.

Na frente, a dupla com William Pottker será mantida. Deu resultado em Bragança Paulista e será a aposta de Coudet para o Inter chegar aos 28 pontos. A única dúvida fica por conta de quem substituirá Edenilson. Nonato e Marcos Guilherme disputam a vaga. Musto cumpriu suspensão, mas deve ficar no banco.