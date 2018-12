Com ano de experiência, Hellmann prevê disputar 'todos' os títulos em 2019

Depois de passar todo o ano no comando do time do Internacional e fazer a melhor campanha no Brasileirão de um time vindo da Série B, o técnico Odair Hellmann quer disputar todos os títulos que puder em 2019. A começar pela Copa Libertadores, torneio que a equipe gaúcha entrará direto na fase de grupos.

"É preciso trabalhar para qualificar a equipe para que, no ano que vem, a gente tenha uma equipe mais forte do que a gente teve esse ano", diz Odair. "Nós sabemos onde o grupo possui carências e vamos em busca de reforços."

Desde 2014, com Abel Braga, que o Inter não mantinha o mesmo treinador durante toda a temporada. "Saímos de cabeça erguida na primeira oportunidade como técnico, ao receber o time com a expectativa muito baixa. Tivemos na disputa pelo título até três rodadas do fim e igualamos a melhor campanha dos pontos corridos", afirma Odair Hellmann.

Se iniciar 2019 no cargo, Odair será o primeiro treinador a completar uma temporada e se manter para a seguinte desde Abel Braga no biênio 2006/2007. O técnico tem um acordo já assinado com a diretoria do presidente Marcelo Medeiros para 2019 e está em negociação com Luciano David, candidato da oposição. O clube terá eleições no próximo sábado.

O Inter terminou o Brasileirão na terceira colocação, com 69 pontos, três atrás do Flamengo, e com 11 de desvantagem para o campeão Palmeiras. O time somou 19 vitórias, 12 empates e sete derrotas. Foram 51 gols marcados e 29 sofridos. Os jogadores estão de férias até o dia 3 de janeiro.