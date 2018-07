Com apenas dois jogos pelo Cruzeiro, Uillian Correia é emprestado

Sem espaço no elenco celeste, o volante de 26 foi emprestado nesta terça-feira para o Santa Cruz, que neste ano volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, Uillian deixa a Toca da Raposa menos de uma semana depois de fazer seu primeiro jogo como titular desde que chegou. Ele começou jogando diante do Atlético-PR, mas foi sacado no intervalo.

De acordo com o Cruzeiro, em troca do empréstimo de Uillian Correia até o fim do ano, o Santa Cruz liberou o meia-atacante Raniel, de 19 anos, também por empréstimo. Ele ficará em Belo Horizonte por um ano, inicialmente no time sub-20, com cláusula de preferência na compra ao fim do contrato.