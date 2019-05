Com apenas seis convocados, seleção faz primeiro treino com bola

A seleção brasileira - ou, pelo menos, parte dela - realizou na tarde desta quinta-feira o primeiro treino com bola na Granja Comary, em Teresópolis. Comandados pelos auxiliares técnicos e com Tite apenas observando, seis dos sete jogadores que já estão no CT da seleção fizeram um atividade em campo reduzido. O volante Fernandinho foi poupado.

Fernandinho realizou apenas exercícios físicos e participou de uma roda de conversa com Tite. Depois, voltou à academia. Segundo a assessoria de imprensa da seleção, o volante ficou sob os cuidados do fisioterapeuta Caio Mello. Isso já estaria previsto na programação da comissão técnica.

Com menos de um terço dos atletas convocados já à disposição, a primeira atividade com bola foi bastante restrita. Para completar, mais uma vez a seleção teve que reavaliar seu treino. Se na quarta-feira três dos convocados chegaram após o esperado, nesta quinta o problema veio entre os jogadores de base chamados para compor os treinos: o jovem Allan, do Palmeiras, precisou ser dispensado por motivo de lesão. Maurício, do Cruzeiro, irá se unir ao grupo na sexta.

A seleção volta a treinar na tarde desta sexta. Mais uma vez, apenas sete convocados estarão à disposição de Tite. O grupo deverá ser encorpado apenas na próxima terça, quando sete jogadores que atuam na Europa são esperados.