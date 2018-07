Com apenas um atacante, Corinthians enfrenta Criciúma fora de casa

O Corinthians vai até Criciúma com um time ainda mais desfalcado em relação ao que venceu o Bragantino pela Copa do Brasil. No jogo deste domingo, às 16 horas, no Heriberto Hülse, a equipe terá seis ausências. Além dos “selecionáveis” Gil, Elias, Lodeiro e Guerrero, Luciano está suspenso. Romarinho, negociado com o El-Jaish, do Catar, nem participou do último treino e foi liberado pela diretoria.

Mano Menezes terá de superar esses problemas para vencer o Criciúma, atormentado com o rebaixamento e de técnico novo, Gilmar Dal Pozzo. A tendência é que o treinador aposte num time com mais meias do que atacantes. Jadson, Petros e Renato Augusto, que vive em grande fase, podem formar o meio de campo. Romero deve ser o único homem de frente. E o garoto Malcom, de 17 anos, aparece como opção no banco de reservas.

Para Bruno Henrique, substituto de Elias, o elenco é capaz de vencer o Criciúma mesmo com tantas mudanças entre os titulares. “Mostramos força no jogo contra o Bragantino. Quem não estava jogando, com eu, entrou e foi bem”, afirmou. A ironia é que Mano vai ter de abandonar o esquema tático com três atacantes usado na vitória por 3 a 1 contra o Bragantino – sistema que ele elogiou após o jogo e que pensava em adotar daqui em diante.

“Hoje (quarta-feira) entramos em campo para atacar e atacamos bem. Podemos ser assim contra outras equipes também. Não apenas quando estivermos perdendo o jogo, mas para iniciar também, ou na casa do adversário”, falou Mano.

O treinador, que já havia cobrado a diretoria por reforços no ataque, deve insistir com o pedido para a sequência do Brasileiro e da Copa do Brasil. O problema é que agora restaram opções na Série B. Nilmar foi descartado pelo alto salário.

O jogo em Criciúma é importante para o Corinthians porque, além de fechar o primeiro turno, o time precisa voltar a vencer depois de dois jogos no Campeonato Brasileiro.

A derrota para o Grêmio e o empate domingo passado diante do Fluminense fizeram a diferença para o líder Cruzeiro aumentar em dez pontos. “Vamos tentar recuperar os pontos que perdermos dentro de casa no jogo como esse de domingo (hoje)”, disse Renato Augusto.

RIVAL COM NOVIDADES

No Criciúma, Gilmar Dal Pozzo foi apresentado na sexta-feira com a missão de tirar o time da zona rebaixamento. O time de Santa Catarina tem apenas 17 pontos e está em 17.º lugar. O atacante Zé Carlos acabou de ser contratado, foi inscrito na CBF na sexta-feira e já fica à disposição do novo técnico. Paulo Baier está confirmado.

FICHA TÉCNICA

Criciúma: Galatto; Luis Felipe, Fábio Ferreira, Alcides e Bruno Cortez (Giovanni); Serginho (Rodrigo Souza), João Vitor, Cleber Santana e Paulo Baier; Lucca e Zé Carlos (Souza). Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Corinthians: Cássio; Fagner, Felipe, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros, Jadson e Renato Augusto; Romero. Técnico: Mano Menezes

Juiz: Igor Junio Benevenuto (MG)

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Horário: 16 horas

Transmissão: Globo e Band