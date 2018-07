Com apenas um mês de clube, Orejuela se destaca pela regularidade no Fluminense

Bastaram apenas três partidas neste início da temporada de 2017 para o volante equatoriano Jefferson Orejuela cair nas graças da torcida do Fluminense. Contratado junto ao Independiente del Valle, atual vice-campeão da Copa Libertadores, o jogador tem mostrado regularidade e já recebeu elogios da crítica e do treinador Abel Braga.

"Venho trabalhando forte para isso. Desde que estava na minha antiga equipe, o Independiente Del Valle, ou na seleção do meu país, procurava trabalhar da melhor maneira possível e prometo não descansar no dia a dia para continuar com esse desempenho durante as partidas", afirmou o volante, titular do Equador nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.

Neste começo de ano, o Fluminense já jogou três vezes e ganhou as três - duas pelo Campeonato Carioca e uma pela Copa da Primeira Liga. Para o equatoriano, o maior responsável destes bons resultados em um começo de trabalho é o ambiente que foi formado desde a chegada de Abel Braga.

"Temos um grupo bastante unido. Isso é primordial no futebol, ser uma família. Essas três vitórias são fruto do bom trabalho que temos feito. Temos de seguir neste caminho", ressaltou Orejuela.

Após a vitória sobre o Resende, na última quarta-feira, o Fluminense chegou a seis pontos e manteve a liderança isolada do Grupo C da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Agora o próximo compromisso será neste domingo contra a Portuguesa, no estádio de Los Larios, em Duque de Caxias (RJ).