Com apenas um volante, Doriva promete Vasco ofensivo contra o Bangu

O técnico Doriva confia em um esquema bastante ofensivo para fazer o Vasco furar a provável retranca do Bangu no duelo deste sábado, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Ele escalará somente um volante no meio de campo, acompanhado de quatro meias, com o atacante Gilberto completando o sistema ofensivo.

Para o treinador, esta formação é capaz de dar trabalho ao Bangu, mas precisa de paciência. "Em jogos assim, temos de estar preparados para lidar com uma estratégia mais defensiva, e sabemos que é difícil furar o bloqueio. Por isso, é preciso tranquilidade, temos que trabalhar bem a bola e sermos agressivos", declarou.

Apesar de prever um Bangu defensivo, Doriva mostrou respeito ao adversário e reconheceu sua boa campanha, uma vez que é o oitavo colocado, com oito pontos, e briga por uma das vagas nas semifinais. "O Bangu é um time bem equilibrado e pode surpreender."