Com apoio da OMS, Fifa divulga recomendações para protocolos da volta do futebol

A Fifa apresentou nesta sexta-feira um documento com as recomendações médicas com o intuito de facilitar o planejamento da retomada do futebol, assim que governos e autoridades de saúde considerarem o retorno seguro devido à pandemia do novo coronavírus. O material foi desenvolvido em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS), Uefa, Associação Europeia de Clubes (ECA, na sigla em inglês), FifPro, Fórum Mundial de Ligas e Ligas Europeias.

Os protocolos de avaliação de riscos indicam treinamento individual e em grupo por equipes de futebol, orientações sobre higiene e realização de testes, visando reduzir o risco de propagação da covid-19.

A Fifa compartilhou o documento com as 211 associações membros e as seis confederações continentais. "Os órgãos dirigentes do futebol são incentivados a estabelecer uma ligação com as autoridades de saúde pública relevantes e a realizar uma avaliação abrangente dos riscos para determinar se é seguro prosseguir", diz o comunicado da Fifa.

"O importante princípio que a retomada das atividades futebolísticas não comprometa a saúde dos indivíduos ou da comunidade. Além disso, o retorno ao jogo deve basear-se em informações objetivas de saúde para garantir que as atividades sejam conduzidas com segurança e não corram o risco de aumentar as taxas locais de transmissão da covid-19", ressalta.