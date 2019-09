Com apoio da torcida, Cruzeiro desafia retrospecto recente ruim em casa ante Fla

O Cruzeiro ainda luta para recuperar o bom futebol e um lugar menos desconfortável na tabela do Campeonato Brasileiro e, para isso, prevê dificuldades no duelo deste sábado contra o líder Flamengo, contra quem mantém péssimo retrospecto recente jogando em casa. Mas, neste sábado, às 17 horas, ao menos terá de volta a presença de um bom público no Mineirão.

A diretoria do clube mineiro anunciou, em seu site, que até a manhã desta sexta-feira, já haviam sido comercializados mais de 35 mil bilhetes para a partida da equipe, válida pela 20.ª rodada.

Diante da tabela que aponta apenas 18 pontos conquistados e um preocupante 17º lugar na classificação, a torcida do time mineiro parece ter elegido o duelo contra o atual primeiro colocado como ocasião ideal para o início de uma recuperação na disputa.

E tal motivação se reflete na comparação entre a procura específica para esta partida e as médias dos jogos do Cruzeiro como mandante até a rodada anterior, que está em 17.899 pagantes no Brasileirão e em 23.257 se forem contabilizados todos os jogos do ano.

A última vez que o Cruzeiro obteve uma boa audiência no Mineirão foi no jogo de estreia do técnico Rogério Ceni, na qual 43.604 torcedores pagaram ingresso para ver a vitória por 2 a 0 diante do Santos, ainda pela 15.ª rodada.

O retrospecto recente no duelo, no entanto, é dos mais desfavoráveis para o Cruzeiro, que desde 2015 não vence o Flamengo no Mineirão. Desde então, foram cinco jogos, com quatro vitórias rubro-negras (três pelo Brasileirão e uma pela Copa Libertadores, além de um empate pela Copa do Brasil).

Porém, mesmo não vencendo, o time azul levou a melhor nos últimos confrontos mata-mata encerrados no estádio que recebeu a Copa do Mundo em 2014, onde eliminou o Fla da Libertadores perdendo por 1 a 0 em 2018 - havia vencido no Maracanã por 2 a 0 - e levou a melhor na final da Copa do Brasil de 2017, arrebatada pelo time do goleiro Fábio nos pênaltis.

"O Flamengo tem a ciência e respeita a história dos jogadores que estão aqui, porque até há pouco tempo muitos se enfrentaram em decisão de Copa do Brasil e mata-mata da Libertadores. É um grande jogo. Vamos estar apoiados pelo nosso torcedor. Esperamos que a gente possa fazer um jogo à altura da camisa do Cruzeiro para conseguirmos vencer", opinou o camisa 1, em entrevista coletiva na última quinta-feira.

Para o embate deste sábado, Rogério Ceni não contará com o zagueiro Léo, que se recupera de uma fratura na clavícula, e o lateral-esquerdo Dodô, que também se recupera de lesão. Em compensação, o experiente Dedé, que se recuperou de um problema no tornozelo direito, deve formar dupla com Cacá ou Fabrício Bruno, que disputam vaga no miolo da defesa.

Também contundido, o meia Marquinhos Gabriel, que não treinou nesta sexta-feira na Toca da Raposa II, ainda é dúvida. Caso não tenha condição de jogo, Thiago Neves, afastado do time titular por indisciplina, deve ser a opção. Mais à frente, os jovens David e Ezequiel disputam posto no ataque para formar o setor com Pedro Rocha e Fred.