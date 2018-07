Com apoio da torcida, Náutico quer derrotar Portuguesa O Náutico enfrenta a Portuguesa, neste domingo, às 16 horas, no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem contar com Elicarlos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas com o apoio da sua entusiasmada torcida, que tem testemunhado muitas vitórias em casa. Martinez deve ser o substituto.