Com apoio da torcida, Palmeiras treina em Araraquara

Apesar de o clube ter afirmado em seu site oficial que o treino desta sexta seria aberto à imprensa, os jornalistas não puderam acompanhar a primeira parte da atividade, de cerca de uma hora. Quando os portões foram abertos, a equipe já realizava um rachão.

Quatro jogadores foram poupados da atividade recreativa: Barcos, com dores na panturrilha direita, Marcos Assunção, cansado, Maurício Ramos e Luan, ambos com incômodo no joelho direito. De acordo com a assessoria de imprensa do Palmeiras, porém, os quatro titulares participaram normalmente da atividade tática comandada por Gilson Kleina com portões fechados.

Temendo a reação da torcida depois do jogo contra o Bahia (quando venceu por 1 a 0, em Salvador), a diretoria já havia programado antecipadamente que o elenco só passaria por São Paulo. O grupo chegou na quinta de manhã e já seguiu imediatamente, de ônibus, até Araraquara.

No antepenúltimo lugar do Brasileirão e a seis pontos de sair da zona de rebaixamento, o Palmeiras confia no apoio do seu torcedor para escapar da Série B. Punido com a perda de quatro mandos de campo, a equipe joga pela segunda vez na competição em Araraquara, neste sábado, às 18h30, contra o Cruzeiro.