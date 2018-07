Com apoio de 36 mil torcedores, Ceará bate Paraná e é 3.º colocado

O Ceará aumentou a série invicta para sete jogos ao vencer nesta terça-feira o Paraná pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time cearense ultrapassou o próprio rival na tabela de classificação diante de mais de 36 mil torcedores.

+ Confira a tabela da Série B

Com o resultado, o Ceará terminou a rodada em terceiro com 54 pontos, dois na frente do Paraná, quarto colocado e quatro pontos a mais que o Vila Nova, em quinto lugar. O líder é o Internacional com 58, seguido pelo América-MG, que tem 55.

Em duelo direto pelo G4, o Ceará deu o cartão de boas-vindas ao Paraná logo de cara. Aos quatro minutos, Lima recebeu pelo lado direito de campo e cruzou na medida para Leandro Carvalho. O atacante dominou livre dentro da área e soltou o pé para abrir o placar, sem chances para o goleiro Richard.

Na frente, o Ceará fez um primeiro tempo seguro, sem expor a sua defesa, que esteve impecável, muito pela grande atuação de Tiago Alves. Reflexo disso foi a primeira chegada do Paraná apenas aos 44 minutos. Igor cruzou para João Pedro, que parou na grande defesa do goleiro Fernando Henrique.

O Ceará voltou para o segundo tempo em ritmo intenso. Logo de cara, Ricardinho exigiu boa defesa de Richard, em cobrança de falta. O goleiro salvou, na sequência, uma boa tentativa de Leandro Carvalho, evitando o segundo gol do atacante com as pontas dos dedos.

Após a pressão inicial, o Ceará recuou e chamou o Paraná para o seu campo defensivo. O time paranaense não conseguia ameaçar o rival até aos 40 minutos, quando brilhou a estrela de Fernando Henrique. No lançamento de Robson, Vitor Feijão chutou mascado para grande defesa do goleiro, que deu um tapa para escanteio, no ar.

O técnico Marcelo Chamusca ainda tentou dar um novo gás ao Ceará com Magno Alves e Maikon Leite no setor ofensivo, mas jogou mesmo para assegurar mais uma vitória na Série B.

Na próxima rodada, a 31.ª, o Ceará enfrenta o Figueirense nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente na Arena Castelão. O Paraná entra em campo no sábado, às 19 horas, diante do América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 0 PARANÁ

CEARÁ - Fernando Henrique; Richardson, Luiz Otávio, Tiago Alves e Romário; Raul, Pedro Ken e Ricardinho (Jackson Caucaia); Leandro Carvalho (Maikon Leite), Lima e Elton (Magno Alves). Técnico: Marcelo Chamusca.

PARANÁ - Richard; Cristovam (Júnior), Iago Maidana, Eduardo Brock e Igor; Luiz Otávio (Vitor Feijão), Vinícius Kiss e Renatinho (Murilo Rangel); João Pedro, Robson e Alemão. Técnico: Matheus Costa.

GOL - Leandro Carvalho, aos 4 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Ken (Ceará); Cristovam, Murilo Rangel e Alemão (Paraná).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

RENDA - R$ 749.684,00.

PÚBLICO - 36.720 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).