Com apoio de 5 mil gremistas, Renato Gaúcho fecha preparação para clássico com mistério

O clima no Grêmio é dos melhores para o clássico diante do Internacional neste domingo, na Arena, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da classificação às semifinais da Copa do Brasil no meio da semana, o time tricolor fechou a preparação para o confronto neste sábado de forma especial, diante de cinco mil torcedores.

Sabendo da importância do Gre-Nal e do momento do Grêmio, a diretoria do Grêmio decidiu abrir parte do treinamento na Arena à torcida. E os fanáticos tricolores não decepcionaram, compareceram em peso e apoiaram o elenco com gritos e cantos. Ao fim da atividade, foram aplaudidos pelos jogadores.

A presença da torcida, no entanto, não impediu que o técnico Renato Gaúcho continuasse com o mistério adotado nos últimos dias. Os portões da Arena só foram abertos na parte final do treino, depois de o treinador já ter comandado o trabalho que definiu a escalação para domingo.

Apesar da importância do clássico para os torcedores, Renato admitiu durante a semana a possibilidade de escalar um time alternativo neste domingo, tendo em vista o início das semifinais da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, na semana que vem. Por isso, preferiu não divulgar os jogadores que entrarão em campo contra o Inter.

Uma baixa já é certa, mas no banco de reservas. O atacante Henrique Almeida apresentou uma inflamação em um dos dedos do pé direito, iniciou tratamento neste sábado e foi vetado. Por outro lado, Negueba está novamente à disposição depois de um mês se recuperando de um problema no púbis.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Dida, Léo e Marcelo Grohe.

Laterais: Edílson, Iago, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira.

Zagueiros: Pedro Geromel, Kannemann, Rafael Thyere e Wallace Reis.

Volantes: Jaílson, Kaio, Maicon, Ramiro e Walace.

Meias: Douglas, Lincoln e Miller.

Atacantes: Batista, Éverton, Guilherme, Luan, Negueba, Pedro Rocha e Ty Sandows.